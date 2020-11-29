В Буденновске ремонтируют инфекционное отделение, закрытое в 2008 году

В городе Буденновск начали реконструировать корпус инфекционного отделения краевого центра специализированных видов медпомощи №1. Об этом сообщает Минстрой Ставропольского края.

Корпус с 2008 года не работает. В течение 12 лет он был в законсервированным состоянии. Подрядчик для работ уже выбран, он уже усиливает фундамент, кирпичную кладку и армопояса.

Министр строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко отметил, что на работы потратят более 88 миллионов рублей. Деньги выделили в рамках госпрограммы "Развитие СКФО". Реконструкцию закончат в 2021 году.

По проекту, в обновленном здании появятся отдельные боксы и полубоксы, отделение интенсивной терапии, процедурные кабинеты, физиокабинет, буфет, а также ряд других помещений.