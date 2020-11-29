Родителям Ставрополя рассказали об особенностях ЕГЭ в 2021 году

В Ставрополе разъяснили, как в 2021 году будут проводить ЕГЭ и итоговое сочинение. Для этого собрали онлайн-встречу с родителями, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пояснением процедуры занималась учитель русского языка и литературы. Психолог попросил родителей обратить внимание на психологическую поддержку выпускников. Участвовавшим в онлайн-встрече раздали рекомендации специалистов. Подспудно родители задавали свои вопросы в чате, на которые участвовали все спикеры.

Мэрия отметила, что сложная эпидемиологическая обстановка в 2020 году не помешала сдать экзамен и поступить 1781 выпускникам из Ставрополя.