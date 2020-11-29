Прокуратура проверяет сообщение об избиении школьника в Беслане

В Северной Осетии организовали прокурорскую проверку после сообщения об избиении школьника в Беслане. Среди возможных виновных - директор школы №8 Алла Хаблиева, указывают обратившиеся граждане.

- Прокуратурой будут проверены все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении надзорного органа.

Обращение выложили в социальных сетях. По словам пользователей, мальчика побили из-за электронной сигареты, которую он принес в школу. К обращению прилагаются несколько снимков ссадин на теле.