С начала осеннего призыва в ЮВО отправили около 12 тысяч человек

За два месяца осеннего призыва войска ЮВО пополнили около 12 тысяч срочников. Они приехали из разных субъектов России, передает пресс-служба Южного военного округа.

Более 30% призывников, приехавших на службу в войска ЮВО, уже имеют водительскую права категории "С". Около тысячи человек, у которых ее нет, подали заявление на обучение.

- В проведении осеннего призыва на территории ЮВО активно принимают участие представители общественных и ветеранских организаций, в том числе родительского комитета и краевого комитета солдатских матерей, - сказано в сообщении.

Напомним, осенний призыв начался 1 октября и закончится только 31 декабря.