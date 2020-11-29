Во Владикавказе устроили стрельбу около здания ЗАГС на улице Баллаева. Виновный установлен, передает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Инцидент произошел днем. На выходе из здания молодых ждала развеселая толпа. На эмоциях один из них начал палить в воздух. А после свадебный кортеж уехал. Когда видео попало в сеть, полиция начала проверку. Стрелок - 30-летний житель села Михайловского - был задержан и доставлен в отдел.

У мужчины изъяли травматический пистолет. На допросе он признал вину. Против него составили административный протокол по статье "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах". Ему грозит штраф в 50 тысяч рублей. Уже сейчас у задержанного забрали лицензию на ношение оружия.