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На Ставрополье летом 2021 года прилетят "Стрижи"

В Железноводске пройдет масштабная патриотическая акция
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Железноводске 17-18 июля пройдет акция "Военная служба по контракту – твой выбор!". Мероприятие инициировало Минобороны России, сообщает пресс-служба городской администрации.

В программу мероприятия входят показательные выступления "Стрижей" в небе и спецподразделений на земле. Кроме того, на территории развернут показ военной техники. Власти Железноводска надеются, что коронавирус к лету отступит и не помешает провести акцию.

В 2018 году подобное мероприятие уже проводили в Железноводске. На него собралось более 70 тысяч зрителей.