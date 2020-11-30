В регионе продолжают умирать пациенты с коронавирусной инфекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались шесть человек. Число умерших в регионе достигло 551. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 226 жителей Ставрополья. Число зараженных достигло 27714. Победить болезнь за сутки смогли 89 человек. А за весь период пандемии - 24558.

За все время в крае провели более 909 тысяч тестов на коронавирус. Эти исследования помогают выявлять новые случаи заражения, включая и те, что протекают бессимптомно.

По словам губернатора региона, заболевшим оказывается помощь. Однако, непростая ситуация по-прежнему требует самого внимательного отношения к здоровью и к мерам профилактики.

- Пожалуйста, следуйте мерам безопасности. Не подвергайте риску свою жизнь. Оставайтесь здоровыми, - обратился Владимир Владимиров к землякам.