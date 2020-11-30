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На Ставрополье экс-начальника колонии подозревают в халатности на 11 млн рублей

Против него и главного инженера возбуждены уголовные дела
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Против бывшего начальника и главного инженера исправительной колонии №6 УФСИН России по Ставрополью краю возбуждено уголовное дело.

Они подозреваются по статьям: «Халатность», «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, бывший начальник исправительной колонии и главный инженер не контролировали исполнение подрядчиком договора на поставку в исправительное учреждение пшеницы.

В результате колония не получила оплаченный товар на сумму более 11 миллионов рублей.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовных дел продолжается.

ЧП