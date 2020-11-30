Видео задержания сообщников Басаева и Хаттаба, совершивших нападение на военных в Чечне

Фото: кадр видео СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео задержания сообщников Басаева и Хаттаба, совершивших нападение на военнослужащих 255-го гвардейского мотострелкового полка под станицей Червленной в Чечне. Двое террористов задержаны спецназом ФСБ при поддержке Росгвардии.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, задержанные обвиняются по статьям «Бандитизм», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Вооруженный мятеж». Асланбек и Саламбек Идаловы принимали активное участие в нападении террористов на колонну российских военных во время их переброски в Кизлярский район Дагестана.

— В боевом столкновении 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики между выполнявшими боевую задачу военнослужащими войсковой части 34605 Вооруженных сил РФ и террористами, входившими в отряды Басаева и Хаттаба, погибли 15 военнослужащих. Ранения различной степени тяжести причинены 28 солдатам, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

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