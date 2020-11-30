В Ставрополе столкнулись две легковушки, погиб мужчина

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 29 ноября, около 15:40, на улице Серова в Ставрополе. Водитель автомобиля Митсубиши Кольт, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Киа Соул, который по инерции въехал в дерево.

От полученных травм на месте скончался 68-летний пассажир Митсубиши.

Оба водителя, местные жители, госпитализированы. В момент ДТП они были трезвы, злостными нарушителями ПДД не являются.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кабардино-Балкарии три человека погибли в аварии на автотрассе «Кавказ». Сейчас движение на этом участке автодороги осуществляется в штатном режиме.