На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 226 человек

За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались шесть человек Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день зафиксировано 27714 случаев. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 226 человек.

Также за прошлый день от инфекции скончались шесть пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 551.

По словам Владимира Владимирова, всем заболевшим оказывается помощь. Однако, непростая ситуация по-прежнему требует самого внимательного отношения к здоровью и к мерам профилактики.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье заработал единый короткий номер по коронавирусу. Теперь набрав единый для всей страны "122", пациенты смогут получить необходимую информацию и консультацию в связи с заболеванием COVID-19.

Если россиянам потребуется, их могут соединить с поликлиникой и необходимыми службами.