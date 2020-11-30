Ставропольцев благословил схиархимандрит Илий

В Соборе святого равноапостольного князя Владимира.

Собор святого равноапостольного князя Владимира не случайно был выбран для посещения высоким гостем. Храмовый комплекс, кстати, самый молодой в Ставрополе, является прекрасным примером современного меценатства и возрождения духовности.

Напомним, построили его по инициативе генерального директора компании «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова. 28 ноября вместе с духовенством ставропольской Епархии, верующими и заместителем гендиректора ЮСИ Алексеем Ивановым он встретил схиархимандрита Илия.

Старец Илий благословил прихожан и обратился к ним со словами наставления:

- Когда сочетается внешняя красота и душа человека, это хорошо. История показывает, что жизнь должна быть духовной, Вера дает человеку цель в жизни.

- Для нас большая честь принимать у себя такого гостя. Схиархимандрит Илий - великий подвижник, который много делает для развития духовности России. Очень радостно, что в Ставрополе он посетил Владимирский собор, благословил нас на добрые дела. Рядом с таким великим человеком, чувствуешь благодать и внутреннее обновление. Для всех нас это большая духовная поддержка, - сказал гендиректор ГК «ЮгСтройИнвест», ктитор собора Юрий Иванов. - Ну, а мы по благословению многоуважаемого Владыки Кирилла, будем и дальше прикладывать все усилия, чтобы это благостное место развивалось, чтобы на Кавказе крепла наша православная Вера.

Юрий Иванов рассказал почетному гостю об истории и о дальнейшем развитии храмового комплекса. Здесь в прошлом году открылся прекрасный сквер «Молодежный», в этом - фруктовый сад и футбольное поле.

В соборе продолжается роспись внутреннего убранства. Художники уже завершили расписывать крестильный храм и центральную часть, затем они завершат роспись боковых приделов, а в январе 2021 года одновременно с росписью подвального помещения приступят к украшению хоров.

КСТАТИ

В 2019 году «ЮгСтройИнвест» начал строительство Духовно-просветительского центра - сейчас здесь уже ведутся отделочные работы. В здании разместится православная гимназия с 4 учебными классами, каждый на 15 учащихся. Предусмотрены также помещения для библиотеки, учительской и административных кабинетов, зал собраний и зимний сад.