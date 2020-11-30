На Ставрополье прогнозируют сильный ветер и гололед

В ближайшие два дня будет дуть сильный юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, при порывах до 20 м/с Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным синоптиков, на Ставрополье прогнозируют чередование плюсовой и минусовой температур, что создаст благоприятные условия для гололедицы. Так, самая сложная обстановка на дорогах региона будет 30 ноября и 1 декабря.

По утрам также будет густой туман, поэтому автолюбителям советуют снизить скорость. В ближайшие два дня будет дуть сильный юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, при порывах до 20 м/с.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье начали вакцинировать против коронавируса. Прививку от вируса получили 23 медика.

На следующей неделе в крае появится 2,5 тысяч вакцин от COVID-19. Этого хватит, чтобы привить около 1,2 тысяч человек. Первыми, кому введут препарат, станут врачи и медицинские сестры. После вакцинацию пройдут учителя.