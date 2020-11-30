Прокуратура опротестовала решение мэра Ставрополя по стройке в лесу

Прокуратура Ставрополья опротестовала решение администрации краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

20 октября мэр Ставрополя Иван Ульянченко выпустил постановление №1748. Согласно тексту документа, утверждаемый объект должен был пройти по городским лесам, контролируемым МБУ "Ставропольское городское лесничество". Участки входят в урочище "Русская лесная дача".

- Установлено, что сооружение линейного объекта, являющегося объектом капитального строительства, на территории городских лесов не соответствует нормам законодательства Российской Федерации, и не отвечает требованиям по защите, охране и воспроизводству городских лесов, - поясняет пресс-служба Прокуратуры Ставрополья.

Надзорный орган внес протест на постановление мэра. И 26 ноября администрация его удовлетворила.