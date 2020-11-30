Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов вылечился от коронавируса

Заразившийся коронавирусной инфекцией мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов выздоровел и уже приступил к работе. Об этом градоначальник сообщил 30 ноября:

- Понедельник. Вышел на работу. Провел планерку с заместителями главы администрации, начальниками управлений и отделов, - поделился Ворошилов.

По словам мэра, обсуждались вопросы благоустройства общественных территорий, ремонта дорог, подготовки сметной и проектной документации, реконструкции аварийных детсадов, строительства новой школы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава ставропольского курорта в середине ноября заразился COVID-19. Лечение Ворошилов проходил в больнице Пятигорска.

Напомним, на сегодняшний день в крае число заболевших коронавирусом достигло 27714. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 226 человек. Победить болезнь смогли 89 пациентов за сутки. А за все время пандемии – 23558.

Жертвами коронавируса стали 551 житель Ставрополья. За последний день скончались еще шесть человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.