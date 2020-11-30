На Ставрополье открылся современный ледовый каток

Фото: пресс-служба инфорполитики правительства СК

На главной площади Георгиевска Ставропольского края заработал современный ледовый каток, радующий горожан уже второй год подряд.

На открытии прошла праздничная костюмированная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой – на радость юным зрителям.

Для заливки льда используется канадская заливочная машина и финская холодильная установка.

Для самых активных фигуристов работает система абонементов.

Открытия катка ждали не только любители покататься на фигурных коньках, но и хоккеисты, которые будут проводить здесь свои тренировки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ледовый каток в краевом центре откроется 1 декабря. Губернатор Ставрополья сообщил, что формат и режим работы катка спланирован с учетом эпидситуации.

- Все санитарные требования будут соблюдены. Администрация города держит это на особом контроле, - заявил глава региона.