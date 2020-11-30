Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает о негативных погодных условиях

Госавтоинспекция региона обращается к участникам дорожным движением с напоминанием, что в негативных погодных условиях важный фактор – снижение скорости и зимний вариант резины Фото: Артем КИЛЬКИН

Госавтоинспекция Ставрополья настоятельно рекомендует владельцам автомобилей соблюдать безопасный скоростной режим.

Сегодня, 30 ноября с раннего утра на территории края наблюдается ухудшение погодных условий: понижение температуры, высокая влажность и, как следствие, - сильный туман и плохая видимость. В связи с этим, на дорогах могут создаваться аварийно-опасные ситуации.

По прогнозу синоптиков, ночные и утренние температурные значения будут колебаться от плюсовых до минусовых.

В Ставрополе и близлежащих районах наблюдается сильный ветер, обледенение дорожного покрытия.

Госавтоинспекция региона обращается к участникам дорожным движением с напоминанием, что в негативных погодных условиях важный фактор – снижение скорости и зимний вариант резины.

Водителям стоит быть внимательными в местах возможного появления пешеходов. Помните, в тумане люди и предметы появляются неожиданно, а расстояние до них кажется дальше, чем есть на самом деле.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным синоптиков, на Ставрополье прогнозируют чередование плюсовой и минусовой температур, что создаст благоприятные условия для гололедицы. Так, самая сложная обстановка на дорогах региона будет 30 ноября и 1 декабря.

По утрам также будет густой туман, поэтому автолюбителям советуют снизить скорость. В ближайшие два дня будет дуть сильный юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, при порывах до 20 м/с.