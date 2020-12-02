На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 6 человек

Количество тестов на COVID-19 составляет около 7 тысяч в сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Число выписанных пациентов увеличилось еще на 145 человек. Таким образом, за весь период с болезнью сумели справиться уже 24839 ставропольчан. Об этом сообщил Владимир Владимиров. Количество тестов на COVID-19 составляет около 7 тысяч в сутки.

Общее число проведенных с весны исследований сегодня приближается к 918 тысячам. Широкий охват тестированием дает возможность своевременно выявлять новые случаи заражения коронавирусом. В том числе, в эту статистику попадают те, у кого болезнь протекает бессимптомно.

По словам губернатора Ставрополья, всем заболевшим оказывается помощь. Так, за сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 229 человек.

Число зараженных достигло 28173. За последние сутки жертвами инфекции стали 6 человек.

Всего от коронавируса скончались 564 жителя региона. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Помните, что сдержать распространение COVID-19 может помочь каждый из нас. Делайте все, чтобы сберечь здоровье — свое и близких, соблюдайте меры профилактики. Будьте осторожны и не болейте, - обратился он к землякам.