Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает о негативных погодных условиях 2 декабря

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

По состоянию на утро 2 декабря негативные погодные условия по-прежнему осложняют дорожную ситуацию в ряде районов Ставрополья.

В Буденновском и Левокумском районах периодически образуется наледь на дорогах, дорожные службы организовали обработку проезжей части.

Напомним, накануне вечером сотрудники ДПС ограничивали движение из-за скользкости, которая образовалась из-за высокой влажности и резких порывов ветра.

В Шпаковском, Степновском, Грачевском и Кочубеевском районах, Изобильненском, Кировском и Георгиевском округах и в Ставрополе ограничена видимость из-за тумана.

Негативные погодные условия и перепады температуры с нулевых до минусовых значений сохранятся в регионе до конца недели.

Госавтоинспекция Ставрополья настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Пешеходам следует крайне внимательно переходить проезжую часть, носить световозвращающие элементы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае с 01.00 до 03.00 часов ночи на 2 декабря и до конца суток ожидается сильный гололед.