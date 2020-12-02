В Труновском округе развернули 40 коек для больных коронавирусом

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Труновском городском округе развернули 40 коек для больных коронавирусом, 32 из которых оснащены кислородом.

В больнице создан двухнедельный запас лекарств и индивидуальных средств защиты.

Проходящим лечение на дому также доставляются необходимые лекарства с помощью участковых врачей и волонтеров. Об этом сообщил глава округа Евгений Высоцкий губернатору края.

- Прошу лично следить за обеспеченностью койками и качеством обеспечения лекарствами всех нуждающихся, - обратился к главе территории Владимир Владимиров.

Евгений Высоцкий также доложил о мерах для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В частности, ведется контроль за соблюдением масочного режима в местах массового нахождения людей и общественном транспорте.

Все школы и детские сады оснащены средствами защиты и необходимым оборудованием для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число выписанных пациентов увеличилось еще на 145 человек.

Таким образом, за весь период с болезнью сумели справиться уже 24839 ставропольчан. Об этом сообщил Владимир Владимиров. Количество тестов на COVID-19 составляет около 7 тысяч в сутки.

Общее число проведенных с весны исследований сегодня приближается к 918 тысячам. Широкий охват тестированием дает возможность своевременно выявлять новые случаи заражения коронавирусом.