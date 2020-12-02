Ставропольским семьям на первого ребенка выплатили около 2 млрд рублей

Размер ежемесячной выплаты на Ставрополье для семей, обратившихся за ее получением в этом году, равен 9 843 рубля Фото: Мария ЛЕНЦ

«Путинские» пособия в Ставропольском крае за 11 месяцев этого года, включая ноябрь, получили более 18 тысяч семей. Об этом сообщили в краевом министерстве труда и социальной защиты населения.

В условиях пандемии порядок предоставления «путинских пособий» претерпел изменения. Так, выплата осуществляется до достижения ребенком трехлетнего возраста.

С 24 апреля и до конца этого года в расчет среднедушевого дохода семьи для ее назначения не берутся прежние доходы с мест работы тех членов семьи, которые на момент подачи заявления на пособие были официально зарегистрированы в качестве безработных.

Также в связи с ограничительными мерами выплата на детей, которым в период с 1 апреля 2020 года по март 2021 года исполняется один или два года, назначается органами соцзащиты на очередной срок дистанционно, без подачи заявления и документов.

Право на эту меру господдержки имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал предшествующего года. В Ставропольском крае в 2020 году он составляет 20444 рублей на человека в семье.

Напомним, что ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачивается по инициативе президента России с 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной выплаты на Ставрополье для семей, обратившихся за ее получением в этом году, равен 9 843 рубля. В 2021 году она составит 10 621 рубля. При этом первенец должен быть гражданином РФ, рожденным (усыновленным) после 1 января 2018 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во время «прямой линии», и после губернатор Ставрополья получил много обращений по поводу выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Владимир Владимиров решил ответить на них. 30 ноября, средства поступили в наш край. Они уже переведены в районы. С 1 декабря начнется процедура перечисления выплат на банковские счета получателей.

В отдельных случаях, в зависимости от банка, зачисление средств на счет может занять еще пару дней.