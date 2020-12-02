На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 229 человек

Число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло 28173. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 229 человек.

Растет и число умерших от вируса. Так, за день скончались 6 пациентов с подтвержденным диагнозом. Число жертв достигло 564.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Победить болезнь смогли 24839 человек. А за сутки удалось выздороветь 145 пациентам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Труновском городском округе развернули 40 коек для больных коронавирусом, 32 из которых оснащены кислородом.

В больнице создан двухнедельный запас лекарств и индивидуальных средств защиты.