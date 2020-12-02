На Ставрополье экс-полицейский подозревается в покушении на мошенничество Фото: Олег ЗОЛОТО

Против оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Нефтекумскому городскому округу возбудили уголовное дело.

Он подозревается в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по краю.

По данным ведомства, днем 7 октября подозреваемый получил от местного жителя, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 50 тысяч рублей.

За эти деньги полицейский обещал оказать помощь в освобождении мужчины от уголовной ответственности по статье «Дача взятки».

При этом злоумышленник знал, что не имеет соответствующих должностных полномочий. Подозреваемого задержали в момент передачи ему денег сотрудниками УФСБ России по Ставрополью.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данному факту сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводят проверку. В случае если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственные руководители. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России по краю.