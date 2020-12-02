На Ставрополье экс-полицейский подозревается в покушении на мошенничество
Фото: Олег ЗОЛОТО
Против оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Нефтекумскому городскому округу возбудили уголовное дело.
Он подозревается в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по краю.
По данным ведомства, днем 7 октября подозреваемый получил от местного жителя, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 50 тысяч рублей.
За эти деньги полицейский обещал оказать помощь в освобождении мужчины от уголовной ответственности по статье «Дача взятки».
При этом злоумышленник знал, что не имеет соответствующих должностных полномочий. Подозреваемого задержали в момент передачи ему денег сотрудниками УФСБ России по Ставрополью.
Расследование уголовного дела продолжается.
По данному факту сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводят проверку. В случае если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственные руководители. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России по краю.