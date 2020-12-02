В Ставрополе мужчина перевел телефонному мошеннику 800 тысяч рублей

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника Фото: Анастасия ОСИПОВА

62-летнему жителю Ставрополя позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Под предлогом сбережения денег от мошенников, он убедил собеседника перевести более 800 тысяч рублей на якобы коррекционный счет.

Введенный в заблуждение мужчина направился к ближайшему банкомату и выполнил указания злоумышленника.

Спустя время ставрополец понял, что его обманули и обратился с заявлением в отдел внутренних дел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника.