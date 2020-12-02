На Ставрополье 2 и 3 декабря прогнозируется гололед с сильным ветром

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 2 и 3 декабря в западных, центральных и юго-восточных районах края (Красногвардейское, Ипатовское, Новоалександровское, Изобильненское, Труновское, Петровское, Шпаковское, Грачевское, Благодарненское, Кочубеевское, Андроповское, Александровское, Новоселицкое, Минераловодское, Предгорное, Буденовское, Советское, Нефтекумское, Степновское, Курское МО) ожидается сильныи гололед в сочетании с усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Это может повлечь за собои : повреждение линий связи и ЛЭП, нарушение в работе систем жизнеобеспечения.

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует:

- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращаи те внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;

- как пешеходам, так и водителям следует проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах;

- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людеи .

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по состоянию на утро 2 декабря негативные погодные условия по-прежнему осложняют дорожную ситуацию в ряде районов Ставрополья.

В Буденновском и Левокумском районах периодически образуется наледь на дорогах, дорожные службы организовали обработку проезжей части.