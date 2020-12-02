На Ставрополье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Накануне на автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь» произошло столкновение грузовой ГАЗели и легковушки. Дежуривший экипаж ДПС прибыл на место и вызвал скорую помощь.

На месте автоинспекторы увидели два искореженных автомобиля, пассажир легковушки уже не подавал признаков жизни.

Двух водителей и еще одного пассажира автоинспекторы вытащили из машин. Им оказали им первую доврачебную помощь и передали в руки прибывшей бригаде медиков.

Навыки оказания доврачебной помощи автоинспекторы осваивают на специальных занятиях, которые проводят спасатели и медработники. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.