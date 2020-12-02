Лучший парк развлечений России находится в Сочи

Фото: пресс-служба "Сочи Парк".

Первый тематический парк страны стал победителем международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо»-2020. Почетный титул «Лучший открытый парк развлечений» стал шестым по счету в копилке достижений Сочи Парка.

Победителей профильного конкурса определяло профессиональное жюри. Основными критериями оценки стали качество и безопасность аттракционов, их количество, а также новинки текущего года.

Отметим, Сочи Парк также является обладателем нескольких престижных наград, в числе которых победы в номинациях «Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений» и «Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке». Кроме того, он стал единственным российским парком, вошедшим в рейтинг 25 лучших парков Европы по версии TripAdvisor

Напомним, первый тематический парк России был создан в 2014 году. В основу оформления территории легли культурные и исторические традиции нашей страны. В его арсенале развлечений - 23 современных аттракциона, отель-замок «Богатырь» 4*, дельфинарий, совариум, 57-метровое Колесо Времени и другие объекты.

Этой зимой впервые Сочи Парк работает без выходных и продолжает принимать гостей. На новогодних каникулах, с 26 декабря по 10 января восемь тематических земель парка будут украшены тысячами сияющих гирлянд, на территории парка появятся более десяти новых фотозон, а также откроется Усадьба Деда Мороза.

Материал предоставлен пресс-службой «Сочи Парк»