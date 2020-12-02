На Ставрополье с 14 декабря вступает в силу новый порядок выдачи больничных

Опубликован соответствующий приказ Минздрава России, который внес серьезные изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности в связи с внедрением их электронного формата.

Теперь человек может предоставить по месту работы только номер больничного листа и получить пособие на карту или расчетный счет.

А если работник трудится на нескольких местах работы, то выписывается только один листок нетрудоспособности в электронном виде или несколько на бумажных носителях.

Для оформления электронного больничного гражданину нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и обязательно СНИЛС. Работник сможет продлить электронный больничный в виде бумажного документа и наоборот.

Стала возможной выписка листка временной нетрудоспособности по месту жительства пациента, если организация, проводившая его лечение, не имеет лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности.

Лицам 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции, больничные листы выписываются на основании постановления органов исполнительной власти субъекта РФ или Роспотребнадзора. Они оформляются без посещения врача, исходя из реестров, представляемых работодателем в ФСС РФ.

Важно, что в период пандемии изменился и порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности. Оно выплачивается в размере, исчисляемом, исходя из минимального размера оплаты труда и в расчете за полный календарный месяц.

По данным краевого отделения Фонда социального страхования РФ, в Ставропольском крае 161 медицинская организация выдает листки нетрудоспособности.

За 9 месяцев этого года оформлено 208 255 больничных листов на бумажном носителе, а 211 425 - в форме электронного документа. Выплаты по ним составили 2,5 млрд рублей.