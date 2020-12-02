Почти 25 тысяч ставропольчан выздоровели от коронавируса

Лечение в стационаре получают 1670 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции нового типа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За время пандемии на Ставрополье выздоровели от новой коронавирусной инфекции 24839 человек. 145 из них выписаны накануне. Лаборатории края провели 917301 исследование на Covid-19.

В минувшие сутки выполнено 6317 тестов методом ПЦР. В среднем за последнюю неделю проводится 5511 исследований в день. За сутки коронавирусом заболело 229 человек. Число зараженных в регионе достигло 28173. В том числе 2521 – среди детей, из которых 2198 уже выздоровели.

Сейчас под наблюдением в больницах и в самоизоляции на дому остается 11671 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Лечение в стационаре получают 1670 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции нового типа: в тяжелом состоянии – 306, в том числе 45 подключены к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 843. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Прошел карантинные мероприятия и снят с медицинского наблюдения 93491 человек. С начала распространения заболевания не удалось спасти 564 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19.

В медицинских организациях края на 20% свободны инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе и внебольничных пневмониях, и на 20% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.

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