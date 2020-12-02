Житель Ставрополья ответит за покушение на дачу взятки правоохранителю

Житель Советского городского округа обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, обвиняемый, чтобы уклониться от отбывания наказания в виде обязательных работ, хотел дать взятку начальнику Советского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по краю.

Так, мужчина думал, что за 50 тысяч рублей решат его проблемы. Однако, довести преступление до конца не получилось.

Правоохранитель отказался от получения взятки. Против него возбудили уголовное дело. Собранные доказательства направили в суд для дальнейшего рассмотрения.