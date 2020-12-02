На Ставрополье спасатели освободили «пленников» из грязевой ловушки

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел 1 декабря, около 03:00, в селе Безопасном Труновского района Ставрополья. В беде оказались мужчина и женщина, которые недалеко от села Подлесного на ГАЗели застряли в грязи.

Водитель не знал местность и использовал навигатор. Мужчина выбрал короткий маршрут, который показало ему устройство, и поехал по грунтовой дороге через поля.

Но приехать к месту назначения не удалось: машина съехала в кювет и увязла в грязи. Плохая видимость и бездорожье мешали пожарным искать ГАЗель с людьми.

На момент прибытия пассовцев водитель и пассажир успели замерзнуть: ночью температура не превышала 1 градуса тепла. Огнеборцы, прибыв к месту заточения, согрели людей, посадив их в пожарный Урал.

Затем пассовцы попытались вытащить ГАЗель, но не смогли проехать к машине по бездорожью. В грязи легко мог увязнуть даже такой мощный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья.

Пассовцы быстро нашли другой способ помочь ставропольцам. Вместе с пассажирами они поехали в село, чтобы найти трактор для извлечения авто. Спустя некоторое время «пленников» освободили из грязевой ловушки.