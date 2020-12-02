В Карачаево-Черкесии наградили журналистов

Фото: сайт главы КЧР.

В республиканской столице прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского творческого конкурса журналистов печатных и электронных СМИ на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений.

Организатором конкурса выступило министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Дипломы и ценные призы победителям вручили начальники отделов по работе со СМИ и общественными и религиозными организациями министерства Артур Коркмазов и Зураб Джантемиров.

Представители министерства отметили, что в этом году увеличили как количество номинаций, так и призовой фонд конкурса:

- Особенно приятно, что коллеги из различных СМИ проявляют активность, и с каждым годом заявок на республиканский конкурс становится все больше, а жюри все сложнее выделять самых достойных, поскольку мастерство большинства работ участников достаточно высоко. Отметим, в этом году впервые в конкурсе принимали участие и представители муниципальных средств массовой информации.