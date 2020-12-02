На Ставрополье на мемориале высекли еще три имени бойцов Советской армии

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Поисковая группа комитета по культуре администрации Кисловодска отыскала в военных архивах данные о трех красноармейцах, умерших в госпиталях курорта с августа 1941 по август 1942 года: капитане Василии Федоровиче Харитонове (1908-1942), красноармейце Никифоре Яковлевиче Самуткине (1911-1942), красноармейце Якове Ивановиче Калинине (1916-1942).

Сегодня, накануне Дня Неизвестного Солдата, их имена высекли на стене мемориала воинской славы на проезде Цандера, где сейчас завершается реконструкция.

На памятной стене были размещены имена 474 бойцов и офицеров Красной армии, скончавшихся в кисловодских эвакогоспиталях до оккупации города в 1942 году.

Они были похоронены в братских могилах. Теперь открытых имен стало на три больше.

В День Неизвестного Солдата, который в России отмечается 3 декабря ежегодно с 2014 года, у мемориала в Кисловодске пройдет митинг с возложением цветов на каждую из двенадцати безымянных могил.