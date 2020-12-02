Против экс-главы Георгиевского округа возбудили еще одно уголовное дело

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против бывшего главы Георгиевского городского округа Максима Клетина возбудили еще одно уголовное дело.

Он подозревается по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, Клетин, будучи гражданином РФ, в нарушение закона сокрыл факт наличия у него гражданства иностранного государства и не уведомил об этом территориальный отдел по вопросам миграции ОМВД России.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Дума Георгиевского городского округа Ставрополья досрочно прекратила полномочия главы округа Максима Клетина.

Как сообщили в законодательном органе, за отставку проголосовали 25 депутатов, один — воздержался. Обязанности главы округа исполняет первый заместитель руководителя администрации Жанна Донец.