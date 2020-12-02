На Ставрополье новогодние елки в детских садах и школах пройдут без родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Новогодние утренники в школах и детсадах Ставрополья проведут без родителей. На празднике будут соблюдены все профилактические меры. Об этом говорили на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

- Мы провели онлайн-голосование, и большинство за то, чтобы провести новогодние елки для детей. Но право выбора сохраняется за родителями, участие в елках – исключительно добровольное, и если кто-то не хочет, чтобы его ребёнок посещал такое мероприятие, то так и должно быть, – отметил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло 28173. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 229 человек.

Растет и число умерших от вируса. Так, за день скончались 6 пациентов с подтвержденным диагнозом. Число жертв достигло 564.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Победить болезнь смогли 24839 человек. А за сутки удалось выздороветь 145 пациентам.