На Ставрополье решили отказаться от проведения благотворительной Новогодней елки

На Ставрополье с учетом эпидемиологической ситуации принято решение отказаться от проведения краевой благотворительной Новогодней елки для детей, нуждающихся в особой социальной поддержке, и талантливых детей.

Подарки для них будут доставлены на дом или в детские учреждения без проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В Ставрополе также обсудили работу волонтерских организаций во время пандемии. Сейчас добровольцы оказывают помощь лечебным учреждениям, помогают в организации питания медиков, предоставляют транспорт для врачей, занимаются доставкой лекарств, участвуют в работе горячих линий по коронавирусу.

В том числе, представители волонтерских организаций ежедневно совершают до 200 выездов к пациентам, которые проходят лечение от COVID-19 на дому. По информации краевого Минздрава, бесплатными лекарственными препаратами уже обеспечены 2,4 тысячи пациентов, лечащихся амбулаторно.

– Всем волонтерам нашего края хочу сказать большое спасибо! Помощь каждого из вас очень важна в это непростое время, – сказал Владимир Владимиров.

Губернатор также обратил внимание, что на Ставрополье заработал единый телефонный номер 122 по всем вопросам, связанным с коронавирусом.

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