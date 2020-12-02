В трех городах на Ставрополье оборудуют первые пункты вакцинации от коронавируса

В трех крупных городах на Ставрополье оборудуют первые пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Напомним, что

прививочная кампания от коронавируса начнется уже в 2021 году.

Главам городов Ставрополь, Невинномысск и Пятигорск дали установку вместе с краевым Минздравом подготовить создание первых пунктов вакцинации, проработать вопросы доставки вакцины в больницы региона.

Также сегодня, 2 декабря губернатор поручил краевому Минобразования проработать вопрос о возможности введения дистанционного обучения в отдельных районах и школах, где того требует эпидобстановка.

Сейчас школы региона продолжают работать в очном режиме обучения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье заработал единый телефонный номер «122» по всем вопросам, связанным с коронавирусом.