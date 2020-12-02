На Ставрополье некоторые школы могут перейти на дистанционное обучение

Между тем Владимир Владимиров отправил студентов вузов и колледжей Ставрополья на дистанционное обучение до 6 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ставрополья поручил краевому министерству образования проработать вопрос о возможности введения дистанционного обучения в отдельных школах региона, где этого требует эпидобстановка.

Об этом сообщает пресс-служба главы края. Сейчас образовательные учреждения Ставрополья продолжают обучение в очном режиме.

Между тем Владимир Владимиров отправил студентов вузов и колледжей Ставрополья на дистанционное обучение до 6 декабря.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в трех крупных городах на Ставрополье оборудуют первые пункты вакцинации от коронавируса.

Прививочная кампания от COVID-19 начнется уже в 2021 году. Главам городов Ставрополь, Невинномысск и Пятигорск дали установку вместе с краевым Минздравом подготовить создание первых пунктов вакцинации, проработать вопросы доставки вакцины в больницы региона.

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