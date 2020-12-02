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В Ставрополе лжеполковник ФСБ получила срок за мошенничество

Полученную сумму злоумышленница потратила на личные нужды
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Полученную сумму злоумышленница потратила на личные нужды

Полученную сумму злоумышленница потратила на личные нужды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Ставрополя получила от одной женщины 265 тысяч рублей. Она пообещала новой знакомой за эти деньги устроить ее на работу в УФСБ России по краю.

Полученную сумму злоумышленница потратила на личные нужды.

При совершении преступления женщина представлялась начальником одного из отделов ФСБ России по работе с регионами в звании «полковник». Находиться долго в образе влиятельной дамы у женщины не получилось.

16 января против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставрополью.

2 декабря суд признал ставропольчанку виновной и приговорил к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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