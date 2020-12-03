Призер Олимпийских игр ставрополец Евгений Кузнецов победил на соревнованиях в прыжках с метрового трамплина

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Смоленске прошли всероссийские соревнования по прыжкам в воду, посвященные памяти заслуженного тренера России Анатолия Ларюшкина. Старты прошли только в индивидуальных прыжках. Участие в них приняли лидеры сборной России.

Краевую столицу представляли воспитанники ставропольской спортивной школы Олимпийского резерва № 2.

В прыжках с метрового трамплина победу одержал лидер сборной призер Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира, 8-кратный чемпион Европы Евгений Кузнецов.

Еще один наш земляк Александр Степаненко завоевал два серебра: в прыжках с трехметрового трамплина и с вышки. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье на мемориале высекли еще три имени бойцов Советской армии. В День Неизвестного Солдата, который в России отмечается 3 декабря ежегодно с 2014 года, у мемориала в Кисловодске пройдет митинг с возложением цветов на каждую из двенадцати безымянных могил.