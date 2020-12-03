На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции спасли двоих детей из пожара

Инспекторы отделения ГИБДД отдела МВД России по Александровскому району края старший лейтенант полиции Денис Чеканов и лейтенант полиции Александр Языков спасли из горящего дома двоих детей.

Полицейские находились на маршруте патрулирования и увидели клубы дыма над жилым домом на Столбовой улице в селе Александровское.

Они оповестили о ЧП экстренные службы и сами оперативно направились к очагу возгорания.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, во дворе дома полицейские увидели женщину и ее отца. Они рассказали, что в доме остались двое детей 6 и 14 лет.

На тот момент входная дверь уже была охвачена пламенем. Не дожидаясь приезда пожарных, правоохранители разбили стекло оконной рамы и помогли двум девочкам выбраться на улицу.

Во время тушения возгорания прибывшим пожарным расчетом автоинспекторы обеспечивали безопасность дорожного движения на участке дороги вблизи горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Андроповском районе случился пожар. В огне погиб 17-летний местный житель. СКР России по краю начал проверку по этому факту.

Трагедия произошла в поселке Водораздел. Там загорелся частный дом. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.