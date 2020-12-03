На Ставрополье директор МУП «Коммунальщик» задолжал сотрудникам более 200 тысяч рублей зарплаты

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Против директора МУП «Коммунальщик» в Кировском городском округе возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
По данным ведомства, подозреваемый с января по май не выплачивал зарплату трем работникам организации.
Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 200 тысяч рублей.
Сейчас следователь собирает необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.