На Ставрополье директор МУП «Коммунальщик» задолжал сотрудникам более 200 тысяч рублей зарплаты

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против директора МУП «Коммунальщик» в Кировском городском округе возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, подозреваемый с января по май не выплачивал зарплату трем работникам организации.

Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 200 тысяч рублей.

Сейчас следователь собирает необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.