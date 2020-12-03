Где на Ставрополье умирали от коронавируса 3 декабря

Специалисты назвали территории Ставрополья, где умирали от коронавируса 3 декабря. Среди них оказались два города и два района, следует из данных краевого управления Роспотребнадзора.

3 декабря стало известно о четырех смертях в Ставрополе. По одному человек от COVID скончались в Пятигорске, Шпаковском и Буденновском районах. Лидерами по числу летальных исходов остаются Ставрополь (219), Шпаковский район (37) и Минераловодской городской округ (30).

Всего на Ставрополье выявили 28405 зараженных коронавирусом. Из них 25008 человек смогли побороть инфекцию, а 571 - нет.