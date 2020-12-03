В больнице Ставрополья проверяют видео с лежащим в коридоре пациентом

В Ставропольском крае начали проверять видео с лежащим на полу пациентом. Об этом сообщает глава Андроповского района Нина Бобрышева.

В социальных сетях опубликовали ролик, в котором пожилой человек лежит на полу в больницы села Курсавска. По словам автора видео, таким образом пациент пролежал час. Все происходило в "красной зоне". Дальнейшая судьба мужчины не известна.

- Первые эмоции - шок. Незамедлительно начали расследование инцидента вместе с с главным врачом, - заявила глава Андроповского района Нина Бобрышева.

Она подтвердила, что такое действительно произошло. Но уточнила, что медперсонал своевременно оказал помощь пациенту - ни о каком часе простоя речи не идет. Это могут подтвердить камеры видеонаблюдения. Кроме того, чиновника отметила, что все больные должны быть в палатах, в которых созданы все условия для комфортного лечения.

Личность оператора установлена.

- Страшно другое - как можно снимать подобные видео, не позвав на помощь медицинских работников? Что творится с обществом и с сознанием людеи ? Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы, так как на лицо все признаки «оставления в опасности», - написала Бобрышева.