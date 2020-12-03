Минздрав Ставрополья объяснил, как больной коронавирусом оказался на полу

Минздрав Ставропольского края прокомментировал инцидент в больнице села Курсавка. Слова оператора оказались надуманными, сообщает пресс-служба ведомства.

- По данному факту администрация медучреждения провела проверку, тем более что в отделении установлены камеры видеонаблюдения. По данным видеонаблюдения, пациент был поднят и переведен на койку медработниками через 1 минуту 23 секунды после того, как тот самостоятельно вышел в коридор. Он в удовлетворительном состоянии, не кислородозависимый, его жизни ничто не угрожает. Нахождение мужчины на полу не связано с его плохим самочувствием, - сказано в сообщении.

Ранее достоверность видео подтвердила глава Андроповского района Нина Бобрышева. Она заявила, что идет расследование инцидента. Личность автора ролика установлена.

- Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы, так как на лицо все признаки «оставления в опасности», - написала Бобрышева.