На Ставрополье от коронавируса вылечились более 25 тысяч человек

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За весь период пандемии на Ставрополье болезнь побороли 25008 человек. 169 из них выписали накануне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Лаборатории края провели 923159 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только за минувшие сутки – 5858. В среднем за последнюю неделю проводится 5522 исследования в день.

За сутки на Ставрополье диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 232 человек. Общее число выявленных в крае случаев заражения Covid-19 достигло 28405. В том числе 2570 – среди детей, из которых 2277 уже выздоровели.

Сейчас под наблюдением в медучреждениях и в самоизоляции на дому остаются 11798 человек.

Лечение в стационаре получают 1700 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19: в тяжелом состоянии – 310, в том числе 43 подключены к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 853.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 93882 человека. Всего от коронавируса в нашем регионе скончались 571 пациент.

А за последние сутки – 7. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

В медицинских организациях края на 20% свободны инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе и внебольничных пневмониях, и на 19% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.