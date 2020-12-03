Водителю, насмерть сбившему трех человек в Минводах, ужесточили срок

Суд рассмотрели апелляцию по делу о смертельном ДТП в Минеральных Водах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Зелимхана Яхъяева обвиняли в преступлении, предусмотренном статьей "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более человек". Согласно материалам уголовного дела, мужчина насмерть сбил трех человек, а еще одному причинил тяжкий вред здоровью.

16 сентября Минераловодский городской суд приговорил обвиняемого к четырем годам условного срока. Прокурор посчитал такое решение мягким и оспорил его в Краевом суде.

- Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокурора и назначил осужденному наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года. Поскольку преступление совершено по неосторожности, в соответствии с нормами уголовного закона, местом отбывания наказания назначена колония-поселение, - сказано в сообщении прокуратуры.