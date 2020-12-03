Пациент из скандального видео стоит на учете у психиатра на Ставрополье

Больной коронавирусом, который лежал на полу больницы села Курсавка, состоит на учете у психиатра. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

- Этот мужчина поступил сюда несколько дней назад. Он состоит на психиатрическом учёте. К сожалению, дезориентирован во времени и в пространстве. Периодически встаёт с кровати, выходит в коридор и ложится под дверь, - написал глава края.

Накануне в соцсетях появился ролик, в котором оператор жалуется на состояние медицины. Она сняла лежащего в коридоре мужчину и уверяла, что тот находится так уже час. Но это оказалось неправдой. По словам пресс-службы Минздрава Ставрополья, не прошло двух минут, как больному оказали медицинскую помощь.

Сейчас идет расследование инцидента. Автора видео установили.

- Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы, так как на лицо все признаки «оставления в опасности», - написала глава Андроповского района Нина Бобрышева.