В Карачаево-Черкесии 98 важных объектов подключили к высокоскоростному интернету

В 2020 году доступ к интернету получили 98 социально значимых объектов республики. Это 18 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 55 образовательных учреждений, 21 орган государственного управления, 2 пожарные части, 2 подразделения Росгвардии. Реализуется мероприятие в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Напомним, в прошлом году в рамках реализации мероприятий проекта «Информационная инфраструктура» к сети передачи данных и сети интернет были подключены 80 социально значимых объектов. Это 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 23 образовательных учреждения, 12 органов государственного управления, 16 администраций сельских поселений и 1 пожарная часть.

В 2021 году будут подключены еще 126 социально значимых объектов.