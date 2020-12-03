Суд Ставрополья обязал забрать у врача взятки в 100 тысяч рублей

В Новоалексадровском районе взыщут деньги с врача, осужденного за взятки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Женщина, будучи врачом филиала "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю", получала взятки на сумму свыше 100 тысяч рублей. Эти деньги должностное лицо устанавливала факт инвалидности, хотя это входила в ее служебные обязанности.

- Прокуратурой района, в целях возмещения ущерба, причиненного вышеуказанным преступлением, в суд предъявлен иск в интересах России о взыскании с виновной денежных средств в размере 104 604 рублей. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, - сказано в сообщении.